Aprehenden a dos sujetos que ofertaban marihuana por redes sociales y la vendían en la ciclovía

Cochabamba, Bolivia

Este viernes, la Policía Turística detuvo a dos personas acusadas de microtráfico en la ciclovía del cerro San Pedro, en la ciudad de Cochabamba. Fueron encontradas infraganti ofertando marihuana a través de redes sociales.

En ese sentido, se realizó la intervención, aprehensión y ambos acusados -uno de 22 años de edad y el otro de 18 años- fueron remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

A su vez, los sujetos negaron las acusaciones.

"No es mi celular. En el mío tengo fotos de lo que he tomado ayer y compartido. A mí no me han encontrado nada. Tengo una pipa artesanal, pero no tenía ninguna sustancia, nada. Trabajo, soy ayudante de albañil. Vivo en (la zona de) El Abra", afirmó uno de los jóvenes.