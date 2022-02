Aprehenden a Roberto Moreno, el perito que realizó el avalúo a los terrenos del vertedero municipal

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Pasado el mediodía de este martes, Roberto Antonio Moreno Sanjinéz, el perito avaluador de los terrenos comprados por la Alcaldía cruceña para en el funcionamiento del nuevo vertedero municipal, fue aprehendido tras brindar su declaración ante la comisión de fiscales en instalaciones de la Fiscalía departamental.

Wilson Vilchez, abogado de Moreno, manifestó que su defendido efectivamente hizo el avalúo de dichos predios, sin embargo, aclaró que Moreno fue designado por una terna del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y no por iniciativa propia.

Dijo que Roberto Moreno fue citado por el Ministerio Público en calidad de testigo para que brinde su declaración y demuestre documentación de su trabajo, mientras las investigaciones se llevan adelante las investigaciones en las que se ven involucradas exautoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra.

"No sé por qué ha sido detenido y conducido hasta aquí, considero que se están violentando el procedimiento y todos los derechos. No tiene ninguna vinculación, ni trato ni contrato con personas particulares ni con el municipio. No entiendo por qué está en calidad de aprehendido", cuestionó Vilchez.

El abogado manifestó que el perito estará este miércoles ante la jueza Albania Caballero en una audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.

"Voy a demostrar en la audiencia que esta aprehensión es arbitraria y abusiva. Él no conoce a ninguna de las exautoridades, es un exceso de la justicia", dijo Vilchez.

De acuerdo a la Unidad de Transparencia, un informe de la Contraloría General del Estado establece que, la compra de los predios donde actualmente funciona el vertedero municipal, próxima a la comunidad San Miguel de Los Junos, se hizo con un sobreprecio de $us 8 millones.