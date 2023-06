Aprehenden al padre Coco, denunciado por abuso sexual en Tarija

Cargando...

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó la aprehensión del sacerdote, Jorge Luis Machicado, conocido como el "padre Coco", quien está implicado en una denuncia por abuso sexual a una estudiante en el 2017, cuando el religioso dictaba clases de "cristianismo".

"A horas 11:30 aproximadamente se procedió a la aprehensión, estábamos investigando ante una denuncia que ha sido interpuesta en el Ministerio Público en fecha 13 de junio", declaró mediante una conferencia de prensa desarrollada este jueves.

En esa línea, la fiscal aseguró que efectivos policiales trataron de efectuar la orden de aprehensión de Machicado en reiteradas ocasiones, no obstante, no lograban dar con su paradero tanto en su domicilio particular como en la parroquia donde celebraba misa.

