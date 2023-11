Arce alista su informe por tres años de gestión y opositores aseguran que "no tiene nada bueno para decir"

La Paz, Bolivia

Este miércoles 8 de noviembre, el presidente Luis Arce deberá dar su informe de gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al cumplirse 3 años desde que asumió como presidente de nuestro país. Opositores y 'evistas' aseguran que no tiene nada positivo que informar al país y critican su gobierno.

"No sé cómo va a hacer el presidente Arce para darle un mensaje al país, a menos que no diga la verdad, porque lo que estamos viviendo los bolivianos es una crisis económica profunda. No puede seguir diciendo, como lo viene sosteniendo indefinidamente, que es uno de los países con menor inflación y que estamos mejor. No hay dólares, no hay importaciones, no hay diésel", afirmó Centa Rek, senadora de Creemos.