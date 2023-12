Asamblea cruceña rechazó ley para quitar competencias al vicegobernador

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una sesión tumultuosa, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz rechazó el Proyecto de Ley Departamental de Estructura Organizacional y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para la Gestión 2024. El vicegobernador, Mario Aguilera, denunció en una carta que el proyecto le quitaba competencias, específicamente relacionadas con su rol de coordinación.

A pesar de la aprobación por parte de 11 asambleístas, 13 votaron en contra del proyecto, dejándolo sin efecto.

El vicegobernador señaló que uno de los cambios más significativos estaba relacionado con la descripción de las atribuciones del cargo, afectando su tarea de coordinación.

“Uno de los cambios tiene que ver con la descripción de las atribuciones del vicegobernador del departamento, algo que no se me fue informado y se me ocultó en reunión de gabinete celebrada el 30 de noviembre del presente año (...) El proyecto no fue consensuado con el vicegobernador pese a que su tarea es la coordinación”, reseña el reclamo de Aguilera.

Cargando...

Sin embargo, Matkovic señaló que en ningún artículo del proyecto se le quita atribuciones al vicegobernador. “No existe una sola competencia que se le quite al vicegobernador (…) Nunca se quiso hacer y no se lo está haciendo aquí. Puede ser que él haya entendido mal, que le hayan informado mal”, expresó Matkovic.

Tenemos un gobernador electo, que es Luis Fernando Camacho, que sigue ejerciendo desde su secuestro y tenemos un vicegobernador que tiene competencias claras", agregó.

Antes de la votación, se desató un enfrentamiento entre las bancadas de Creemos y el MAS, con acusaciones cruzadas sobre la carta del vicegobernador.