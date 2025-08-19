TEMAS DE HOY:
¡Atroz! Fiscalía señala que el bebé hallado muerto en Oruro fue alimentado, y posteriormente asesinado

Se realizó la autopsia al cuerpo del bebé, el mismo tenía 24 horas de nacido. Las autoridades buscan a los progenitores, para que respondan por el delito de infanticidio.

Red Uno de Bolivia

19/08/2025 10:58

Foto: Referencial Redes Sociales.
Oruro

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, brindó este martes datos reveladores sobre el caso de infanticidio de un bebé de tan solo 24 horas de nacido en Oruro.

“Estamos consternados ante el actuar inhumano de estas personas, ya que van más allá de la razón y del pensamiento normal que pudieran tener cualquier ser humano, al victimar a su propio hijo después de alimentarlo y posteriormente estrangularlo y botarlo a un basurero a efectos de que presuntamente los perros hagan desaparecer sus restos”, manifestó Morales.

El fiscal señaló que, al momento del hallazgo el bebé se encontraba desnudo, y el vecino que lo observó pensó que el can estaba llevando un muñeco, sin embargo, tras evidenciar de qué se trataba de un bebé hizo que el perro lo suelte y llamó a la Policía.

Las autoridades hicieron un rastrillaje y se tiene indicios, de que el bebé había sido abandonado en un lugar muy alejado, lo que ahora se hace es verificar cámaras de los vecinos para lograr dar con las personas que cometieron este cruel infanticidio.

El hecho se suscitó el pasado sábado 16 de agosto, en el departamento de Oruro, donde hallaron a un bebé que estaba presuntamente siendo consumido por un can, por lo que de manera inmediata vecinos alertaron a la Policía, y se realizó el levantamiento legal del cadáver y lo derivaron a la morgue.

La autopsia reveló que el menor fue estrangulado, el caso se encuentra en investigación.

 

