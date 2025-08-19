TSE concluye cómputo del 100% de actas del voto en el exterior

Este martes, a las 09:30 horas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó el cómputo del 100% de las actas electorales correspondientes al voto en el exterior, en el marco de las Elecciones Generales 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, se juzgaron un total de 1.227 actas provenientes de 22 países, distribuidos en tres continentes, lo que refleja la participación de la comunidad boliviana residente en el extranjero.

En total, 168.670 compatriotas ejercieron su derecho al sufragio en los distintos recintos habilitados por el Órgano Electoral, reafirmando su compromiso con la democracia del país.

El TSE destacó que este proceso se desarrolló con normalidad y dentro de los plazos establecidos, garantizando transparencia y seguridad en el conteo de los votos emitidos en el exterior.

