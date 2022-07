Avasalladores armados y con dinamitas intentaron ingresar a una propiedad en el distrito 3 de El Alto

El Alto

El hecho se suscitó al promediar las 11:00 horas de este sábado en el distrito 3 de la ciudad de El Alto, donde se registró la explosión de cachorros de dinamita generando susceptibilidad entre los vecinos.

Según la investigación preliminar existiría una persona herida, producto de las agresiones de avasalladores.

“Vinieron avasalladores de la familia Escalier, llegaron con venezolanos, con armas de fuego y machetes. Nosotros estamos construyendo muro y no les interesó que había en el lugar un bebé recién nacido, por eso yo no pude escapar. Ellos me agarraron y me golpearon”, manifestó la persona herida, quien es una de las propietarias.