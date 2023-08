"¡Biocidio masivo!": Envenenan a 15 perros, vecinos sindican a delincuentes

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de la zona de Condebamba, zona oeste de la ciudad, denunciaron el envenenamiento de 15 perros, algunos domiciliados y otros en situación de calle. La desgarradora imagen se registró este miércoles 9 de agosto, una de las afectadas lamentó que sus peludos fueron víctimas.

De acuerdo a los denunciantes los canes recibieron alimento 'envenenado' durante la madrugada. "Aparecieron varios de nuestros perritos muertos en el canal, los han ido envenenando algunos delincuentes y malvivientes, con la intención de entrarse a las casas", aseveró molesto un comunario.

"Han matado a perros de nuestros domicilios y de algunos vecinos más. También a varios callejeros", dijo otra persona del lugar. Hasta el momento existe el reporte de más de 15 perros fallecidos, siendo víctimas de biocidio, los vecinos exigen que Zoonosis investigue el hecho.

"Mataron a mis seis perros, pido justicia. ¡Esos malditos han envenenado a mis perros!", "¡Quería salvarlos, no he podido! Solo a una logré salvarla", declararon a la Red Uno. No se descarta que este hecho haya sido perpetrado por delincuentes que merodean la zona.

Algunas mascotas lograron sobrevivir, los dueños exigen una respuesta de las autoridades, de no ser escuchados advierten con realizar patrullajes y rondas. "Delincuente que encontremos será ajusticiado", declararon.

