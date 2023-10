Brutal agresión: Le cobró su dinero y lo agarró a “machetazos”

Santa Cruz, Bolivia

En un dramático incidente que se registró en Masicurí, Vallegrande, un hombre identificado como E.H.R., resultó gravemente herido después de ser atacado con un arma blanca por su propio amigo durante una aparente noche de copas. Lo que comenzó como una reunión amigable entre un grupo de amigos se tornó en una discusión intensa que culminó en violencia, marcando una alarmante advertencia sobre los peligros de combinar el consumo excesivo de alcohol y tensiones en reuniones sociales.

Ante la gravedad de las heridas, los amigos de la víctima actuaron con celeridad y lo trasladaron de urgencia al Hospital Señor De Malta (H.S.M) de Vallegrande. El director del nosocomio, el Dr. Douglas Torrico, informó que el hombre ingresó en estado crítico, ensangrentado y con heridas graves. Sin embargo, gracias a la atención médica oportuna, su estado se ha estabilizado, y se espera que reciba el alta en los próximos días con perspectivas de recuperación.

“Nos llegó un paciente de sexo masculino de 30 años de edad el domingo de madrugada. El hombre estaba en mal estado en general, poco consciente y presentaba heridas en la región frontal, parietal y occipital causadas por un arma blanca (un machete)”, señaló Torrico.

La Fuerza de Lucha Contra El Crimen (Felcc) de Vallegrande inició una investigación sobre el incidente. Según información preliminar, se cree que el agresor, conocido como amigo de la víctima, utilizó el arma blanca en medio de la discusión.

E.H.R., en una entrevista exclusiva con RED UNO, explicó que la agresión tuvo lugar debido a un conflicto financiero: “Solo le dije que me pagara, y eso lo alteró. Agarró su machete y me agredió, dándome dos machetazos en la cabeza y uno en la mano. No quería pagarme; cuando fui a cobrarle me amenazó por primera vez. Ya la segunda vez, nos enfrentamos a golpes, y ahí es cuando él me macheteó”. Agregó que el agresor le debe dinero por una obra de construcción que realizó y que no ha recibido el pago correspondiente.