BTS vuelve a los escenarios con un concierto histórico en Corea

El esperado reencuentro de la agrupación surcoreana BTS se materializó este sábado con un despliegue sin precedentes desde la Plaza Gwanghwamun en Seúl. Tras cuatro años de ausencia por el servicio militar, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volvieron a pisar juntos un escenario bajo la mirada de millones de espectadores.

La transmisión, realizada en directo a través de la plataforma Netflix, sirvió como vitrina principal para el lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada Arirang.

El evento combinó la energía de sus nuevos temas con éxitos globales como "Butter" y "Dynamite", consolidando un retorno que paralizó las redes sociales.

A pesar de una visible lesión en el tobillo, el líder de la banda, RM, participó activamente de la presentación desde un taburete para acompañar a sus compañeros. Esta limitación física no impidió que el rapero demostrara su potencia vocal en las 14 canciones que integran el nuevo material de estudio.

El impacto entre los seguidores bolivianos y el resto del "ARMY" global fue inmediato, inundando las plataformas digitales con mensajes de apoyo y profunda emoción. "¡Volvieron! ¡Estuve viviendo para esto! ¡Dios mío, se ven fenomenales!", fueron algunas de las expresiones recogidas durante la histórica jornada de sábado.

Las cifras respaldan el fenómeno, ya que Arirang logró vender casi cuatro millones de copias en sus primeras 24 horas de disponibilidad en el mercado. Este éxito comercial es el preámbulo de la gira BTS World Tour, que contempla un extenso recorrido por Asia, Europa y América del Sur.

Fuente: lanacion.com.ar

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