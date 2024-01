Camacho: “Los masistas compraron a los magistrados y al vicegobernador”

Bolivia

En medio de la audiencia virtual del gobernador de Santa Cruz por el caso del paro de 36 días, Luis Fernando Camacho, arremetió contra el Movimiento Al Socialismo (MAS), los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y el vicegobernador cruceño Mario Aguilera, a quien lo acusó de venderse al partido de gobierno.

Dijo que sus principios no están en venta, y que se mantendrá firme en su convicción sin importar continuar preso.

“Lo que ellos son saben es que mis principios no están en venta señor juez, mis principios no están en venta ni los van a estar porque yo quiero que mis hijos salgan a la calle y se sientan orgullos de saber que su padre no tiene precio, que sus principios están firmes, yo no necesito estar libre para sentirme libre, yo hice un compromiso de no vender nunca mis principios pero al Movimiento Al Socialismo”, añadió efusivamente Camacho.