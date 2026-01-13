Cáritas de Cochabamba se declara en emergencia por falta de pago de becas alimenticias

La Pastoral Social Cáritas de Cochabamba se declaró en estado de emergencia ante el incumplimiento en el pago de becas alimenticias por parte de la Gobernación, lo que ha obligado a los centros de acogida a suspender temporalmente el ingreso de nuevos niños, niñas y adolescentes.

La medida afecta a los 12 centros de acogida dependientes del Arzobispado de Cochabamba, donde actualmente se brinda atención a 260 menores. De ellos, nueve centros confirmaron que no aceptarán nuevos ingresos hasta que el convenio con la Gobernación sea regularizado, según informaron representantes de Cáritas.

“Se ha tomado la decisión de ya no recibir niños de nuevos ingresos en ninguno de nuestros centros en Cochabamba. Esta decisión fue consensuada con todos los directores, mientras la Gobernación no regularice los pagos”, indicó la encargada de la Pastoral Social.

Además, los centros denunciaron que el Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) solo asigna Bs 12 diarios por beneficiario, un monto que apenas cubre la alimentación básica y no contempla otras necesidades como salud, educación o medicamentos.

Explicaron que, en varios casos, las instituciones deben asumir costos propios para atender, por ejemplo, a menores con problemas de salud mental u otras condiciones especiales. Desde la Gobernación, el vocero Adalid Zabala indicó que el retraso en los pagos se debe a dificultades económicas y restricciones presupuestarias que se presentaron a inicios de este mes, cuando el Ministerio de Economía autorizó solo el uso del 20% de los recursos asignados. Según la autoridad, dicha restricción ya fue levantada y actualmente se avanza en las gestiones administrativas para firmar un nuevo convenio y restablecer el flujo de recursos al 100%.

