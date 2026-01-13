Trabajadores de salud en Cochabamba protestan por derechos laborales

Trabajadores de salud en Cochabamba protagonizaron una marcha de protesta en las puertas del Servicio Departamental de Salud (Sedes), denunciando la vulneración de sus derechos laborales.

El sector pidió una solución inmediata a las autoridades departamentales para que se respete el acceso a vacaciones y los horarios laborales. “Estas acciones representan un ultraje al trabajador que sostiene el sistema público de salud”, declaró un representante de los movilizados.

Los manifestantes advirtieron que de no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas, radicalizarán sus protestas.

El sector salud en Cochabamba cuenta con 5 mil afiliados, quienes podrían sumarse a las movilizaciones, generando un impacto directo en la atención médica de la población.

Históricamente, el sector ha mantenido conflictos recurrentes por demandas como el pago de sueldos y el bono de vacunación, llegando incluso a huelgas de hambre y acuerdos temporales con la Gobernación.

“Si el personal que sostiene las carpas y los suministros decide retirarse por falta de condiciones, toda la estructura de cuidado que protege a la ciudadanía corre el riesgo de colapsar”, acotó el dirigente.

