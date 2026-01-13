TEMAS DE HOY:
Se normaliza el tránsito en Bolivia tras días de bloqueos

Según la actualización de la ABC a las 13:00 de este martes, solo se mantienen algunos desvíos temporales debido a trabajos de refacción y mantenimiento vial, los cuales están debidamente señalizados para garantizar la seguridad de los conductores.

Charles Muñoz Flores

13/01/2026 13:40

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Tras la abrogación del Decreto Supremo 5503, las carreteras de Bolivia comienzan a recuperar su normalidad. De acuerdo con el mapa de transitabilidad actualizado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los bloqueos que afectaban al menos seis departamentos del país fueron levantados, permitiendo la circulación expedita de vehículos en la mayoría de las rutas nacionales.

Días atrás, el país registró más de 50 puntos de bloqueo distribuidos en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, afectando seriamente la conexión entre regiones. La medida provocó la suspensión de viajes interdepartamentales, pérdidas económicas y problemas en el abastecimiento de productos básicos, generando preocupación entre transportistas, comerciantes y ciudadanos. Durante el fin de semana, cientos de pasajeros permanecieron varados en terminales.

Sin embargo, desde el lunes, los viajes interdepartamentales comenzaron a normalizarse, con la reanudación de salidas desde las principales terminales del país. Las autoridades instan a los usuarios a consultar el estado de las carreteras antes de viajar y a mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar inconvenientes.

La ABC recomienda a la población consultar el mapa de transitabilidad actualizado en su sitio oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo

 

