A la cárcel el sujeto que atacó con un cuchillo a niña de 3 años en La Ramada

La justicia ordenó 180 días de detención preventiva para un hombre acusado de intentar asesinar a una niña de 3 años en la zona del Mercado La Ramada.

La audiencia se desarrolló este martes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde la autoridad jurisdiccional determinó que el acusado sea enviado al penal de Palmasola mientras avanzan las investigaciones.

El incidente ocurrió cuando el sujeto, un hombre en situación de calle con antecedentes penales por robo agravado, se acercó a la menor mientras estaba sentada junto a su madre en la acera y, repentinamente, la atacó con un cuchillo, causándole una herida en el cuello.

Transeúntes que presenciaron el hecho lograron reducir al agresor y lo golpearon antes de la llegada de la Policía. La madre de la niña la trasladó inmediatamente a un hospital, donde actualmente recibe atención médica.

El hombre registra antecedentes penales, habiendo estado recluido en Palmasola entre 2017 y 2022, y además cuenta con un proceso abierto en la Felcv por acoso, relacionado con una denuncia previa.

