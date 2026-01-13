TEMAS DE HOY:
Sentencian a 20 años de cárcel a hombre por tráfico de marihuana en Beni

El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que durante el juicio oral el Ministerio Público presentó pruebas concluyentes que demostraron la autoría del delito de Tráfico de Sustancias Controladas por parte de Jaime O.R.O.

Charles Muñoz Flores

13/01/2026 12:37

20 años para sujeto por tráfico de 41 kilos de droga en Beni. FOTO: Fiscalía de Beni.
Beni, Bolivia

Un hombre de 30 años fue sentenciado a 20 años de privación de libertad tras ser hallado con 41,450 gramos de marihuana durante un operativo de control en la carretera San Javier – San Ramón. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia N°3, y deberá cumplir su condena en el Centro de Rehabilitación de Mocoví, en Trinidad.

Entre los elementos probatorios se incluyeron el informe policial del inicio de la investigación, muestrario fotográfico, acta de requisa del vehículo, además de la prueba de campo y el pesaje de la droga.

Según explicó la Fiscal del caso, Selva Andrea Leaños Melgar, los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2025, cuando efectivos de UMOPAR - Trinidad interceptaron un vehículo cuyo conductor mostraba una actitud nerviosa y contradictoria.

Durante la revisión, los uniformados encontraron un compartimiento oculto debajo de la guantera que contenía 40 paquetes con marihuana, 33 forrados con cinta masquin beige y siete envasados al vacío.

La sustancia verdusca, con el característico olor a marihuana, fue sometida a pruebas de campo y pesaje que confirmaron su naturaleza y un total de 41,450 gramos.

