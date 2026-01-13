El cuerpo de un joven de 19 años fue hallado maniatado y sin vida a aproximadamente 150 metros de la carretera que conecta Santa Ana de Yacuma con Exaltación. La víctima fue identificada por su madre, Melvi Vargas, quien acudió a la morgue del hospital local y reconoció a su hijo gracias a un tatuaje en el brazo con el nombre “Yuliana”.

El joven, identificado como Alfredo Zelada Vargas, presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo y había recibido impactos de arma de fuego, según el informe médico forense. Las características del hallazgo hacen presumir la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos.

Familiares señalaron que Alfredo se desempeñaba como vaquero, ocupación que ejercía para mantenerse.

La Policía y las autoridades judiciales realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y localizar a los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play