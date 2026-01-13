TEMAS DE HOY:
“Intentó matarla”: Fiscal dispara a jueza en Estambul y un preso impide una tragedia mayor

Una jueza fue herida por un fiscal dentro de una sala judicial en Estambul. El atacante fue detenido y testigos apuntan a una agresión por motivos personales.

EFE

13/01/2026 12:24

Foto: Sana
Turquía

Escuchar esta nota

Un fiscal ha herido este martes de un disparo a una jueza en la cadera en un tribunal de Estambul, en lo que algunos testigos aseguran fue una agresión machista, mientras que un preso que cumplía condena en régimen abierto impidió que el agresor pudiera seguir disparando.

El fiscal se hallaba en la misma sala que la jueza cuando sacó una pistola y disparó a la magistrada, según un comunicado de la Fiscalía que reproduce el diario turco Cumhuriyet.

Según testigos citados por la emisora NTV, el fiscal atacó a la jueza porque se negaba a aceptar el fin de una relación sentimental entre los dos.

El agresor hirió a la jueza en la cadera, mientras que un hombre que cumplía condena en régimen abierto y trabajaba en el juzgado como repartidor de té, se interpuso e impidió que el fiscal siguiera disparando.

El fiscal ha sido detenido por intento de homicidio y la jueza fue evacuada al hospital; si bien no hay información oficial sobre su estado de salud, la cadena NTV asegura que su vida no está en peligro

