Exmandatario surcoreano podría recibir pena de muerte por imponer ley marcial

Un tribunal de Seúl informó este martes que un fiscal independiente solicitó la pena de muerte para el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, quien enfrenta cargos de rebelión relacionados con la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

La petición fue presentada por el equipo del fiscal Cho Eun-suk durante una audiencia celebrada en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

Yoon, destituido de su cargo en abril de 2025, enfrenta además otros procesos penales derivados de distintos escándalos ocurridos durante su mandato. Sin embargo, los cargos por liderar una rebelión constituyen la acusación más grave en su contra y podrían tener implicaciones históricas en la política surcoreana.

El expresidente sostiene que su decreto de ley marcial fue un intento desesperado, pero pacífico, de alertar al público sobre lo que consideraba un riesgo para el país por parte del opositor Partido Democrático Liberal, que utilizó su mayoría legislativa para bloquear su agenda y complicar la gestión estatal.

Yoon insiste en que no buscaba provocar violencia ni usurpar el poder.

Se espera que el tribunal emita un veredicto sobre Yoon en febrero de 2026, marcando un momento clave en la historia política de Corea del Sur. Analistas locales señalan que el caso podría polarizar aún más a la opinión pública y redefinir la percepción del poder ejecutivo frente al legislativo en el país.

