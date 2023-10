“Casi se me quema la casa”: Incendio en Rurrenabaque afectó a niños que vivían cerca

Beni, Bolivia

La emergencia se registró durante la tarde de este miércoles en Rurrenabaque, municipio del Beni, un incendio forestal afectó a varias viviendas.

Una casa habitada por una familia numerosa, casi fue consumida por el fuego, las niñas que vivían allí intentaron escapar, pero casi fueron alcanzados por las llamas, afortunadamente fueron auxiliados a tiempo.

“Yo soy una persona a la que le gusta la naturaleza, y me duele mucho lo que pasó, la casa casi se me quema y mis niñas no podían escapar”, relata la madre en medio de lágrimas.