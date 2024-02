Caso millón de dólares: Abogados se declararon inocentes y se defenderán en libertad

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Los tres abogados vinculados al caso del "Millón de Dólares" se abstuvieron de declarar ante el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) en el marco de la investigación que se lleva a cabo por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Todos ellos se defenderán en libertad.

Recordemos que los abogados, el pasado 16 de enero, se presentaron ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para denunciar y solicitar la devolución del dinero que había sido sustraído por tres efectivos de Tránsito durante una intervención policial.

Félix Oros, abogado defensor de uno de los acusados, arremetió contra lo que él califica como un intento de "criminalizar la función del abogado", porque "se tiene un fuero constitucional y legal, donde se debe representar fidedigna y lealmente a un cliente", dijo.

Por otro lado, el abogado Richard Pardo Hidalgo, uno de los investigados, rompió su silencio para defender su inocencia.

"Yo soy un abogado con más de 17 años de trayectoria, que me gano el día a día. Solo respondí a un llamado de Tránsito. Mi dignidad ha sido mellada, no tengo antecedentes, no tengo ningún hecho delictivo. Tengo hijos, tengo esposa", declaró Pardo, mostrando su documento de antecedentes para respaldar sus afirmaciones.