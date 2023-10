“Chispeó un cable y se ardió todo”: Incendio durante una novena dejó a dos personas heridas

Santa Cruz, Bolivia

En una trágica noche el martes 17 de octubre en el barrio 16 de Julio, zona Pampa de la Isla en Santa Cruz, un incendio de tipo estructural dejó a dos personas heridas, mientras llevaban a cabo una novena en memoria de un ser querido. Según informes iniciales, el siniestro se habría desencadenado debido a un corto circuito que provocó un rápido avance de las llamas en la vivienda.

La familia, que se había reunido para la novena en honor a un hijo fallecido, experimentó momentos de angustia cuando el fuego se desató repentinamente. El incendio arrasó con el techo, la heladera, sillas y mesas, envolviendo la vivienda en una bola de fuego.

Uno de los familiares presentes en el momento del incidente compartió su experiencia, explicando: “Estábamos haciendo la novena de mi hermano. En el lugar estaba mi mamá, mis dos hermanas, íbamos a empezar la novena y justo estaban prendiendo velas, pero el incendio se produjo porque chispeó un cable y empezó a arderse el techo, la heladera, la silla y las mesas”.

La propietaria de la vivienda también resultó herida en el incidente, narrando conmovida: “Chispeó un cable, estábamos en la segunda noche de la novena de mi hijo que falleció y se incendió todo. Tengo quemaduras debido a que al tratar de salir me resbalé, me caí y se me prendió la cortina”.