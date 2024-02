Cisterneros aceptan reunión con YPFB, mientras hay 15 conductores detenidos por bloqueo

La Paz, Bolivia

Luego de realizar un bloqueo desde horas de la madrugada en el centro de la ciudad de La Paz, conductores de cisternas aceptaron la convocatoria a una reunión realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Durante la mañana, la Policía empezó a retirar los vehículos de alto tonelaje con grúas para trasladarlos a garajes de Tránsito. Ningún chofer aceptó mover su motorizado. Además, se detuvo a 15 choferes que se resistieron y uno de ellos incluso fue acusado de atacar con arma blanca a una efectivo.

Además, Cortez indicó que uno de ellos intentó agredir con un arma blanca a una mujer de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales y se dio a la fuga. Luego, lograron reducirlo y detenerlo.

En total, 34 cisternas bloquearon el Prado paceño. Este hecho generó un gran congestionamiento vehicular en la zona.

Poco antes de las 8:30, representantes de Transporte de Empresas Privadas del sector del occidente se concentraron en el Palacio de Comunicaciones para asistir a la reunión con YPFB. Los movilizados denuncian falta de pago debido a una deuda de cinco meses. Se trataría de 150 empresas que trabajan entre Chile y Bolivia.

Explicaron que tenían un contrato hasta el 31 de diciembre, luego se extendió hasta enero y posteriormente hasta febrero.

"No se ha importado productos desde Arica, que sería el puerto más cercano tanto para importar diésel y gasolina. Cuando había bloqueos, la ruta Tambo Quemado-La Paz estaba expedita, sin embargo, no se importó ni gasolina ni diésel por esa ruta. Esto sucede desde enero, ya no hay importaciones desde esa fecha, siendo que ese puerto es el más económico", afirmó un representante de los cisterneros.