Nuevos bloqueos encarecen los costos de transporte para los productores de pollo

Santa Cruz

Los avicultores nuevamente se están viendo afectados por los bloqueos en el país. El no contar con todas las carreteras expeditas está encareciendo sus costos de transporte. Omar Morales, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), afirmó que su sector, aún no se ha recuperado de las pérdidas generadas en el anterior bloqueo que alcanzó los $us 24 millones.

El productor explicó que, en el caso de los avicultores cruceños, en dos días de bloqueos, se están viendo afectados en el traslado de su producción hacia el occidente del país. También se encarece el transporte de insumos para las granjas, lo que podría afectar el precio del pollo en los mercados.

“De tener una carretera expedita, normalmente con 460 kilómetros, hoy tenemos que dar toda una vuelta por la otra carretera que va a incrementar los costos del transporte”, destacó.

Una lectura de las pérdidas que se dieron en los 16 días de bloqueos, antes del carnaval, da cuenta que, el sector avícola perdió $us 1.5 millones por día ($us 24 millones en los 16 días de bloqueos).

“En este momento tenemos solo una de las carreteras bloqueadas, vamos a tratar de estimar cuánto va a impactar en el sector. Hay que considerar que el anterior bloqueo fue mucho más cerrado y no podíamos llegar a ningún lado”, concluyó.