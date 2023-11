Comandante de la Policía: “Un narcotraficante nunca va reconocer la comisión de un delito”

Cargando...

Este lunes 27 de noviembre, el comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Enrique Holguín Doynel, ofreció una rueda de prensa para abordar las declaraciones del narco uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, difundidas ayer, domingo 26. Marset, quien está siendo buscado internacionalmente con un sello rojo de Interpol, había realizado afirmaciones sobre la inexistencia de pruebas en su contra y la presunta complicidad de algunos agentes de seguridad.

Holguín desmintió rotundamente estas afirmaciones y arrojó luz sobre la complejidad del operativo llevado a cabo para capturar al fugitivo. Según el comandante, Marset había desarrollado un elaborado dispositivo de seguridad, utilizando monitoreo a través de cámaras de seguridad y drones. Durante el operativo, miembros de inteligencia fueron secuestrados, maniatados, encapuchados y llevados a destinos desconocidos.

Sobre el supuesto secuestro, Marset lo negó, pero el comandante Holguín está llevando a cabo una investigación exhaustiva, citando a declarar a testigos y presentando pruebas técnicas y testimonios. Holguín se enfatizó que la acción del narcotraficante constituyó un atentado contra la vida y seguridad de los funcionarios policiales que cumplieron su misión de persecución al delito.

“El día del operativo en donde tenia que ser aprehendido este señor, él había desarrollado un dispositivo de seguridad que abarcaba cuadras a la redonda y esto significa de que ellos estaban haciendo un monitoreo a través de cámaras de seguridad a distancia donde se percatan de la presencia del personal policial que realizaban monitoreo con drones lo cual ha generado una alerta en el grupo de seguridad de este narcotraficante, eso ha motivado que efectivos de inteligencia sean secuestrado, privados de libertad y trasladados a diferentes puntos, fueron maniatados, encapuchados y llevaron con rumbos desconocidos”, dijo.

“Un delincuente y un narcotraficante nunca va reconocer la comisión de un delito en el que se le imputa algo grave, ha atentado contra la vida y la seguridad de funcionaros policiales, miembros del Estado que estaban cumpliendo una misión de persecución al delito, en todo caso tenemos los elementos suficientes, inclusive la colección de imágenes de las cámaras de seguridad, se han secuestrados los vehículos donde estos fueron secuestrados los funcionarios policiales, se tiene aprehendida a personas que han sido participes de este hecho delictivo”, manifestó Holguín.

Sobre el operativo del pasado 29 de julio, Marset confirmó que fue alertado. “Me avisaron, agarré dos valijas y me fui”. Y consultado sobre las pertenencias y dinero que no pudo sacar a tiempo de huir del lugar, el narcotraficante uruguayo dejó entrever que los policías “se quedaron para ellos”, así como un monto de 100 mil dólares que no logró explicar si eran suyos o parte de una “recompensa” por su captura.

Al respecto, Holguín dijo “el dinero fue presentado en una conferencia de prensa a los medios de comunicación, ese dinero como lo establece la Ley 1008 y el procedimiento son depositados en cuentas fiscales y en una cadena de custodia que establece el Ministerio Público. Todo ha sido secuestrado vehículo, inmuebles, muebles, todo lo que pertenecía a este ciudadano. Ahora lo digo públicamente el día viernes la Policía Boliviana entregó a unidad de bomberos en calidad de depositario el complejo deportivo”.

A su vez Holguín aclaró, “existe una sola Interpol a nivel mundial, entonces las notificaciones con carácter rojo donde se hace conocer que esta persona tiene que ser aprehendida es por una sola vez y en este caso quien activó primero fue Paraguay, entonces ellos generan la alerta roja a nivel internacional, al existir una notificación de ese tipo se entiende que esta siendo buscado por esa razón es que no se puede activar una nueva notificación roja porque él ya tiene. Ahora en territorio nacional esta con órdenes de aprehensión, mandamiento de aprehensión él y su entorno”.

En cuanto a las declaraciones de Marset, quien afirmó que fue alertado del operativo y por eso logró escapar, el comandante Holguín señaló que primero es necesario verificar la veracidad de tales afirmaciones antes de sacar conclusiones.

“Primero hay que establecer que lo que dice Marset es verdad”, concluyó el jefe policial.