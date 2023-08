Comisión Mixta de Constitución declara cuarto intermedio al no ser notificada por el TCP.

La Paz, Bolivia

Con el quórum reglamentario, este martes por la tarde, se instaló la 6ta sesión Ordinaria de la Comisión Mixta de Constitución, a la cabeza de la senadora María Patricia Arce Guzmán, para tratar la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a las elecciones judiciales.

De esta forma, la Comisión Mixta de Constitución reanudó el trabajo. Sin embargo, indicaron que aún no les notificaron formalmente con el fallo. Debido a esa situación, se declaró cuarto intermedio en la sesión, en medio de acusaciones entre legisladores del oficialismo y la oposición.

La presidenta de esta comisión cuestionó que los magistrados en Sucre dieran a conocer la sentencia y se difunda el documento en los medios, pero, hasta el momento, no llegó al Legislativo.

“Ayer salen (los magistrados) en la mañana, dan su conferencia de prensa, leen todo lo que dice el fallo y hasta el día de hoy no notifican ¿qué es lo que se está pretendiendo hacer? Es dilatar esto, nada más, y el pueblo de Bolivia tiene que saberlo”, fustigó luego de abandonar el hemiciclo.

La oposición asegura que no habría voluntad.

En la sesión, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, sugirió que se pueda enviar una nota al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, solicitando una aclaración, complementación y enmienda de la sentencia, reporta Erbol. Sospecha que detrás de la decisión asumida por los magistrados es parte de un “contubernio” entre el Movimiento Al Socialismo (MAS), con el Gobierno y con los “evistas” y “artistas” para que las actuales autoridades judiciales continúen en sus cargos más allá del 31 de diciembre.

La senadora Patricia Arce también acusó a Alarcón de buscar un “acuerdo” para mantener a los magistrados en sus cargos, como “un golpe más a la democracia”, y que la población no pueda elegir mediante el voto popular a las nuevas autoridades.

"Al señor ministro le digo: 'no me conmine porque yo no soy muchacha de nadie'", agregó.