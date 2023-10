Santa Cruz

El Comité Cívico Pro Santa Cruz responsabilizó a los cocaleros por los incendios registrados en el Parque Nacional Amboró, una joya natural de Bolivia, tras encontrar asentamientos y plantaciones ilegales de coca en sus terrenos.

El segundo vicepresidente del ente cívico, Leonardo Martínez, afirmó que las llantas quemadas encontradas en el lugar, estaban a tan solo unos metros de las plantaciones de coca halladas en el parque nacional Amboró.

Los líderes cívicos aseguran que, tras realizar esta inspección, observaron que los bomberos y soldados de las Fuerzas Armadas no cuentan con la indumentaria necesaria y responsabilizan al Gobierno por "abandonar" a quienes trabajan para mitigar las llamas.

“Los bomberos solo tienen un vehículo para movilizarse en el Parque Amboró, no cuentan con víveres ni herramientas, ni equipamiento. No tienen la ropa adecuada, no han sido dotados en ningún momento" afirmó el primer vicepresidente del ente cívico, Stello Cochamanidis.