Conflicto en Santagro: Gobierno sostiene que son tierras fiscales y no disponibles para avasalladores ni empresarios

Santa Cruz, Bolivia

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy González, manifestó que las tierras de Santagro en Santa Cruz, son fiscales y que no pertenecen a avasalladores ni a empresarios. Aguardarán informe del Tribunal Agroambiental.

“Los abogados que tiene Santagro seguramente, tienen sus propias interpretaciones, pero el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) es la máxima autoridad con respecto al uso y manejo de las tierras, ellos han determinado en sus informes de que están dentro de la Reserva Forestal de Guarayos, entonces son tierras fiscales no disponibles. No debía haber ni Santagro ni cualquier otro grupo de pequeños, medianos o grandes productores en la zona”, aseveró Gonzáles.

El predio Santagro, situado en el municipio de San Pedro, en el departamento de Santa Cruz, está ocupado por interculturales, sin embargo, la parte empresarial insiste que es de su propiedad y que la Policía debería desalojar a los avasalladores.

“Esperamos que el Tribunal Agroambiental saque su pronunciamiento, no entendemos porque toman tanto tiempo para deliberar esta situación, cuando las cosas están bien claras, primeramente, están en un área de reserva forestal, segundo son tierras fiscales no disponibles y no debería existir nadie ahí”, señaló el ministro de Desarrollo Rural y Tierras.