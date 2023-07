Congreso del MAS será en Lauca Ñ; Arce aún no confirmó su asistencia

Bolivia

En un ampliado desarrollado la semana pasada, se determinó que el Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) se desarrollará en la localidad de Lauca Ñ, en el municipio de Shinaota, Cochabamba. En la toma de decisión, participaron las Seis Federaciones del Trópico, la dirigencia del partido político y organizaciones sociales.

En ese sentido, Evo Morales, expresidente y líder del MAS, aseguró que no influyó "para nada" en la elección del lugar y que fue “por unanimidad”, aunque Lauca Ñ está ubicada en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político.

"Vinieron de tres (organizaciones); Conamap, Interculturales y CSUTCB. Bartolinas y CIDOB no estaban presentes", detalló. "Oponerse (al congreso en Lauca Ñ) es no respetar el estatuto y no respetar el estatuto es no ser militante” del MAS, agregó.