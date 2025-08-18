Conteo rápido de Red Uno: Rodrigo Paz gana en Cochabamba con el 28.9%

Actualizado al 95%

Según el conteo rápido, con el 95% de datos no oficiales contabilizados, en el departamento de Cochabamba, Rodrigo Paz (PDC) se posiciona en el primer lugar con un 28.9%.

El segundo lugar lo ocupa el candidato de alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga con el 27.5%; Manfred Reyes Villa, de APB-Súmate, con el 16.2% obtiene el tercer lugar; mientras que los candidatos Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) se colocan en el cuarto y quinto lugar con el 12.6% y 10.2%, respectivamente.

En sexto lugar quedó Eduardo Del Castillo (MAS-IPSP) con 2%, en el séptimo Pavel Aracena (ADN) con 1.5% y octavo Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo) con 1.2%.

Datos de Captura Consulting para Red Uno de Bolivia.

