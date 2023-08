¡Crece la tensión!: Evo responde a advertencias del ministro Lima

Cargando...

Días atrás, Morales vinculó al Ministro Lima con el Estudio Jurídico "Lima y Asociados", alegando que habría sido contratado por una empresa privada para entablar una demanda contra el Estado y beneficiarse con un porcentaje de ganancia; ante esta situación, Lima anunció que presentará una denuncia en contra del expresidente por difamación y calumnia.

La respuesta del ex mandatario y líder cocalero no se hizo esperar, y envió un mensaje mediante redes sociales indicando que los juicios en su contra “siempre fracasaron”.

"Todos los gobiernos derechistas antes del Proceso de Cambio, menos el del doctor Rodríguez Veltzé, y el régimen de facto de Áñez nos hicieron juicios políticos. Siempre fracasaron. Ahora también fracasarán porque nuevamente nos defenderemos con la verdad, la dignidad y la honestidad", indicó Evo Morales mediante redes sociales.

En la misma línea, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) emitió un comunicado respaldando al ex presidente.

"Como dirigencia nacional del MAS ratificamos las denuncias de nuestro presidente y exigimos al gobierno nacional que verifique cuántos juicios contra el Estado patrocinó el bufete del Ministro de Justicia antes y después de ser designado. Si van a procesar al hermano Evo Morales, que nos procesen a toda la dirigencia del MAS por sumarnos a sus pedidos de esclarecimiento e investigación de esos negociados", indica el comunicado.

Dijeron también que Lima “ataca y amenaza en lugar de responder con la verdad”.

Con la intención de cerrar la controversia, Iván Lima posteó mediante su cuenta de Twitter que ya no se referirá a este tema.

“Tratándose de un tema que se tramitará ante la justicia boliviana, no es prudente referirme al mismo. Se informará oportunamente los avances del caso, yo respeto la independencia judicial. Como Ministro de Justicia debo dedicar mi tiempo a atender políticas públicas y casos de personas vulnerables, y no a una pelea desproporcionada que no soluciona en nada la vida de los bolivianos”, dice el mensaje del ministro en redes sociales.