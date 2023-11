Del Castillo anuncia proceso penal contra juez por “beneficiar” al segundo al mando del narco Marset

Santa Cruz, Bolivia

En una extensa conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, brindó nueva información en torno al proceso de investigación del buscado narcotraficante Sebastián Marset, e indicó que su principal colaborador y administrador identificado como Erlan Ivar García López alias “El Colla” estaría intentando obtener su libertad.

Señaló que García López, actualmente recluido en el penal de Palmasola, habría presentado una acción de libertad ante el juzgado, y el juez Primo F. de la ciudad de Santa Cruz, habría señalado el pago de una fianza entre sus determinaciones para que el recluso pueda salir de la cárcel.

Del Castillo rechazó la intención de poder dejar en libertad al implicado con el narco Sebastián Marset, y anunció una denuncia y proceso penal en contra del juez por el delito de prevaricato, además, asumirán todas las acciones para demostrar que “García López, es un peligro para los bolivianos”.

Dentro del proceso de investigación y allanamientos que se realizaron a un inmueble relacionado con el caso, se pudo secuestrar una memoria USB (pendrive) en el cual se hallaron fotografías y documentación en las que se implica a Erlan García López y Roberto Arana con Marset y su medio hermano Diego Marset.

“Estas imágenes son claves, Marset decía antes de escapar: ‘En Bolivia a mí nadie me conoce con el nombre de Marset, a mí me conocían como Amorín y a Erlan García yo no lo conocía’, (…) y en el USB están las fotografías donde se los ve a como copilotos, además en Paraguay compartieron en su cumpleaños y todos sabían que se trataba del narcotraficante, (…) en la invitación decía: ‘destino el cumpleaños del comandante Marset’ “, explicó Del Castillo.