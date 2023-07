Denuncian que viviendas de Chuquisaca son registradas como tarijeñas por el INE

Chuquisaca, Bolivia

La Gobernación de Chuquisaca denunció que 28 viviendas de la comunidad de Tiguipa Estación, que se encuentra en el municipio de Macharetí, fueron registradas como si se encontrarán en territorio tarijeño por las brigadas de Actualización Cartográfica Estadística (ACE), del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"La Gobernación de Chuquisaca ha recibido la información, en una reunión con la Secretaría de Planificación, que se estaría vulnerando a 28 familias para que se censen con el departamento de Tarija. Son alrededor de 140 personas con las que no se estaría teniendo responsabilidad desde la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística", denunció Yesenia Yarhui, de la Gobernación de Chuquisaca.

La funcionaria recordó que las leyes 1898 y 1912 establecen que no debería haber este tipo de dificultades. La comunidad afectada se ubica en el límite entre Chuquisaca y Tarija.

Asimismo, aseguró que continuarán con la demanda hasta que se rectifique la situación. La denuncia también será presentada en el Consejo Nacional de Autonomías porque implica variación en la masa poblacional e índices de pobreza.

"Como Gobernación no vamos a permitir que un solo chuquisaqueño sea censado en otro territorio que no corresponde por una irresponsabilidad tomada con una decisión arbitraria. No solamente perjudica en los índices de masa poblacional sino también en los índices de pobreza, pero también en una representatividad en un ámbito nacional", complementó Yarhui.