"Denuncias irán a la justicia ordinaria": Compañía de Jesús cesa investigaciones internas

Cargando...

La Paz, Bolivia

El superior Provincial de la Compañía de Jesús, Bernardo Mercado, informó que tras develarse casos de pederastia, la orden religiosa ha tomado la decisión de que ya no se realizarán investigaciones internas y todas las denuncias irán a la justicia ordinaria.

El sacerdote informó que la Compañía de Jesús a través de la Delegación de Ambientes Sanos y Seguros llevó adelante investigaciones internas para constatar los hechos denunciados, es lo que sucedió por ejemplo con el caso Luis María Roma, sin embargo, reconoció que “no todos los sistemas diseñados son los adecuados”.

Por esa razón, “hay que tomar otro camino. La Compañía de Jesús ha tomado una nueva orientación, que ya no existen más investigaciones internas, de hoy en adelante, y todo va a la justicia ordinaria”, afirmó Mercado en entrevista a la radio Erbol.

Compañía de Jesús cesa investigaciones internas. Foto: Roberto Aranda @APGNoticiasBo

Cargando...

Todos los casos serán enviados a la Fiscalía y sea esta la instancia de investigación en el marco de las leyes bolivianas para que las denuncias sean esclarecidas

Sin embargo, sostuvo que no se pueden desentender enviando las denuncias al ámbito jurisdiccional, sino que la Compañía ha decidido reformular el espacio de recepción a cargo de una especialista para acoger a las víctimas con “empatía, delicadez y humanidad”.

Las víctimas decidirán el tipo de apoyo que quieran recibir, por un lado, el apoyo psicológico, o si desean la orientación legal; asimismo decidirán si quieren o no tener contacto con los medios esa es una decisión particular y no de la Compañía de Jesús.

Mercado acotó que intenta “comprender de ambas partes la dimensión de este crimen, en la vida de las víctimas y ahí me supera humanamente, me supera cristianamente y ni le digo como provincial. (…) Yo me reafirmo en la justicia para esclarecer estos temas”.

La máxima autoridad en la Provincia de Bolivia sostuvo que con todo lo que están viviendo en la Compañía de Jesús “hemos de repensarnos en nuestra presencia. Estamos hablando de sacerdotes que ya están fallecidos y hemos de pensar en el presente y futuro para que no se repitan estos crímenes, para eso tenemos que replantearnos y repensarnos y dar garantías a la gente que sigue confiando en nosotros”.

Cargando...