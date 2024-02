“Desperté en medio de matorrales”: Denunció que fue dopada y violada tras pedir un taxi por aplicación

Cargando...

Una joven denunció haber sido víctima de violación luego de tomar un taxi mediante una aplicación de transporte. Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado, cuando la joven salía de un conocido boliche de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el testimonio de la víctima, tras solicitar el servicio de transporte a través de la aplicación, durante el trayecto el conductor le informó que su vehículo se había averiado y que necesitaba cambiar a otro automóvil que estaba cerca. Sin sospechar nada, la joven accedió al cambio de vehículo.

Fue en este segundo motorizado, que el conductor, en apariencia amable, le ofreció una botella de agua, la cual la joven aceptó debido a la sed que sentía. Sin embargo, tras ingerir el líquido, comenzó a sentirse mareada y somnolienta.

“Estaba en una llamada y le dije a mi amigo no me vas a colgar porque me está empezando a dar sueño”, relató la afectada entre lágrimas.

La víctima recuerda haber perdido el conocimiento y despertar horas más tarde en unos matorrales, despojada de su ropa y con fuertes dolores en su cuerpo. Con gran dificultad, logró llegar a su domicilio, donde cámaras de seguridad registraron su llegada.

“Desperté a las 7:00 estaba echada en medio de matorrales, no recuerdo donde estaba porque no podía ver ni moverme bien, me dolía todo el cuerpo, los cachetes, espalda, las costillas, como si me hubiesen golpeado. Las mangas de mi vestido estaban abajo y mi ropa interior a un lado sobre mis piernas”, relató visiblemente afectada.

La afectada presentó la denuncia correspondiente en la Estación Policial Integral 3 (EPI-3) del Plan Tres Mil, solicitando que se identifique y capture al responsable de este horrendo acto, quien utiliza aplicaciones para trabajar con taxista y cometer estos delitos.

