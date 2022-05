Determinan 30 años de prisión para el feminicida de Jhenny Villa López

Cochabamba, Bolivia

Este miércoles, Sergio Huallpa fue condenado a 30 años de cárcel en el penal de El Abra por el feminicidio de Jhenny Villa López, a quien apuñaló 13 veces y degolló delante de sus dos hijos.

Cuando llegaba a su audiencia, el agresor dijo estar "totalmente arrepentido" por lo que hizo. En el lugar, un hombre intentó golpearle. Igualmente, cuando lo llevaban de vuelta a celdas, varias personas le golpearon con sus manos y objetos que tenían a la mano. La rabia era evidente entre las personas que reclamaban por el crimen contra la joven madre que dejó a dos niños en la orfandad.

El abogado de la familia de la víctima informó que se determinó la pena máxima para Huallpa sin derecho a indulto.

"Se sometió a procedimiento abreviado y le dieron 30 años sin derecho a indulto en el penal de El Abra. Reconoció su autoría y participación. Simplemente renunció a juicio oral, las consultas que se le hicieron, pese a que esta parte solicitó que él pueda hacer una exposición más amplia de cómo habrían acontecido los hechos, no ha permitido ese desarrollo la juez. Sin embargo, sí se cumplió con los requisitos del artículo 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal", dijo el abogado.

La familia de Jhenny espera que la pena determinada se cumpla, pues temen que si el sujeto es liberado vaya a vengarse de ellos.

"Quisiera que se cumpla esos 30 años, que se pudra en la cárcel, ya no quiero que salga. Mi hija ya está toda destrozada. Estamos sufriendo mucho, tenemos miedo de que cualquier rato salga y nos pueda hacer lo mismo a nosotras porque somos mujeres", dijo la mamá de Jhenny con los ojos hinchados por el llanto.

La señora dijo que su consuelo son sus nietos, a quienes criará como lo hizo con sus 9 hijos.

"Con mis nietitos me voy a quedar", agregó.

Asimismo, en las puertas del Juzgado, familiares y amigos de la víctima pidieron penas más duras para los feminicidas.

"Debería ser más de 30 años, debería haber cadena perpetua para estos asesinos. Este hombre no se merece nada. Esos 30 años de cárcel no me devuelven a mi prima", dijo la familiar.