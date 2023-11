Diez frases polémicas y desafiantes del narco uruguayo

Cargando...

En la primera parte de una entrevista que duró alrededor de una hora, Sebastián Marset, el capo del narco uruguayo, lanzó al menos 10 frases polémicas y desafiantes que compartimos a continuación.

1. "Me duele que hayan sacado pedido de captura para mi mujer, mis hijos no pueden ir al colegio".

2. "No estoy de acuerdo con la legalización de la droga".

3. "Mi hermano, mi cuñado y mi esposa no tienen nada qué ver en mis cosas".

4. "Me culpan de todo, no tengo responsabilidad en la muerte del fiscal Marcelo Pecci en Colombia".



5. "EL 90% de lo que dicen en Bolivia sobre secuestro y muerte de policías en Bolivia no es verdad".

6. "Bolivia es más corrupto que Paraguay, no confío en la justicia boliviana".

7. "Si me capturan, de todo lo que dicen, ¿De qué tendrán pruebas?".

8. "Me hizo reír Del Castillo con sus acusaciones, no soy violador, no soy feminicida. Eduardo del Castillo es un corrupto, usaba otro nombre para otras actividades".

9. "Del narcotráfico viven muchas personas, no solo el narcotraficante. Hay policías corruptos, y políticos corruptos".

10. "No tengo alianza con ninguna facción del PCC".