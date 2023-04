Diputado Arce justifica sugerencia de Evo Morales de crear “ronderos” en el trópico

Cochabamba, Bolivia

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, justifica la sugerencia del expresidente Evo Morales de crear “ronderos” en el Trópico de Cochabamba.

Asimismo, el diputado negó que se trate de un grupo paralelo a la policía, asegura que es gente que ayudará en labores de seguridad.

"El hermano Evo no ha hablado de tener un grupo armado para hacer un trabajo paralelo a la policía, no. Por Constitución, la policía es la única institución que da seguridad interna y las Fuerzas Armadas deben garantizar la integridad del territorio nacional. Por tanto, estas declaraciones han sido sacadas de contexto tergiversadas y no hay esa posibilidad", complementó.