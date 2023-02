Héctor Arce dice que la fractura en el MAS es insalvable

Cargando...

Héctor Arce señaló que existe una ruptura definitiva en el interior del Movimiento al Socialismo (MAS), denuncia que fueron las agresiones permanentes las que condujeron a la misma.

‘‘Esperemos que me equivoque, pero no veo solución a este tema, la situación es compleja yo diría insalvable porque nos hemos hecho ya mucho daño, agresiones permanentes de todo tipo y eso por supuesto no vamos a tolerar’’,

Aseguró también que seguirán defendiendo sus principios y valores si el ala de renovadores continúa ejerciendo violencia en contra de su persona y el ex presidente Evo Morales.

El diputado Arce, asegura que no habrá reconciliación debido a que existe mucha violencia por parte de los renovadores hacia Evo Morales y sus seguidores.

Asimismo, informó que la dirección nacional había acordado que las candidaturas sean el 2024 y denuncia que ellos se encontrarían en plena campaña para ser candidatos el 2025.