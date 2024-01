Delincuentes asaltaron a un camionero y se 'refugiaron' en el cordón ecológico

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Delincuentes armados con un arma blanca asaltaron al conductor de un camión que circulaba por el cuarto anillo y Avenida Busch, en la zona del cordón ecológico.

El vehículo con placa de control 4705LBU era conducido por el conductor Silvio Chambi, el cual se dirigía de retorno hacia el departamento de Oruro, cuando dos sujetos se le cruzaron en la vía del medio del cuarto anillo y lo obligaron a frenar el motorizado.

“Me hizo frenar de golpe, no me quedó de otra, porque si no lo iba a atropellar, iba a ser peor, como cualquiera, yo paré, y le alcancé 2 pesos, no me lo recibió”, dijo la víctima.

Chambi contó que los antisociales subieron a la cabina de su vehículo y forcejearon con su esposa, quien lo acompañaba en el motorizado, junto a sus hijos pequeños. Los sujetos lograron robarle la cartera, se llevaron dinero, un celular y los documentos de sus hijos menores.

El conductor evitó ser herido con un cuchillo, mientras los delincuentes se dieron a la fuga y se internaron en el cordón ecológico. La Policía inició la búsqueda de los atracadores.