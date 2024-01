Dos magistradas se alejan del Tribunal Agroambiental por la "conclusión de sus funciones"

Cargando...

Sucre, Bolivia

En medio de la creciente controversia que rodea la prórroga de mandato de los magistrados en el país, este martes se dio a conocer sobre la renuncia de las magistradas del Tribunal Agroambiental, Ángela Sánchez Panozo y Elva Terceros, quienes alegaron 'la conclusión de sus funciones'.

En su misiva, la magistrada Sánchez expresó su decisión de poner fin a sus funciones, señalando: "Me dirijo a ustedes con un saludo afectuoso y sincero para poner en su conocimiento que mi persona ya no ejerce funciones de magistrada del Tribunal Agroambiental por conclusión de funciones". La carta destaca la falta de garantías necesarias para el ejercicio de la magistratura, alegando que no se han cumplido las condiciones adecuadas para desempeñar sus responsabilidades.

Sánchez Panozo también hizo hincapié en que, al no haber realizado ningún acto administrativo ni jurisdiccional desde el 2 de enero del presente año, agradece la confianza depositada en ella por el pueblo boliviano durante las gestiones 2018 al 2023.

En tanto, el diputado Marcelo Pedrazas fue quien informó a través de redes sociales que Elva Terceros se alejó de su cargo. Así, el Tribunal Agroambiental se quedará con tres de sus cinco magistrados.

Cargando...

Anteriormente ya se conocieron las renuncias del magistrado Carlos Calderón del Tribunal Constitucional y Esteban Miranda del Tribunal Supremo Constitucional.