"No vamos a permitir bloqueos": Sectores sociales rechazan movilizaciones anunciadas por 'evistas'

Bolivia

Tras el anunció de bloqueo de carreteras a nivel nacional a partir de las cero horas de este miércoles 17 de enero, sectores sociales y productores a nivel nacional, se pronunciaron rechazando la anunciada medida de presión, y consideran que “persigue intereses personales”.

En la misma línea se pronunciaron las Comunidades Interculturales, aseguraron que no permitirán los bloqueos, debido a que se encuentran en temporada de siembra, y les genera un gran perjuicio.

“El pueblo boliviano sabe muy bien que pasa cuando nos bloquean el país, ya estamos saliendo adelante con nuestra economía, y ahorita el sector productivo nos encontramos en época de siembra, no es posible que bloqueemos el país, estamos queriendo asfixiar la economía por intereses personales, queremos llamar a la reflexión a estos hermanos q están queriendo bloquear, queremos pedirles que reflexionen no es momento de bloquear, es momento de trabajar de sembrar de producir, no vamos a permitir bloqueos”, indicó Wilson Cáceres de las Comunidades Interculturales.