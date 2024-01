Equipo jurídico del MAS arremete contra Lima y dice que Evo no está inhabilitado

La Paz, Bolivia

El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS), arremetió contra las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, que aseguró que Evo no está habilitado para postularse a las elecciones presidenciales en 2025, por determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Fue el exministro Wilfredo Chávez el encargado de dar a conocer una interpretación de la Sentencia Constitucional y, aseguró que haciendo referencia a los documentos internacionales citados, Evo Morales no cumple con los parámetros para ser inhabilitado.

“Evo está habilitado, no necesitamos permiso de nadie; somos categóricos en decir que Evo está totalmente habilitado”, declaró Chávez.

Citó la sentencia 1010/2023 del TCP, que hace referencia a las elecciones judiciales y las postulaciones a las elecciones presidenciales, apuntando que “no se puede ejercer la presidencia por más de dos veces, continuas o discontinuas”.

“El requisito es que este en el cargo, por tanto no se aplica a los que no estén en el cargo, por tanto no se aplica, estos magistrados han quebrantado un principio básico en caso de restricciones a los derechos”, señaló Chávez.