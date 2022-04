Dos mujeres provocan aparatosa persecución tras robar un celular, una de ellas con un bebé en brazos

Santa Cruz, Bolivia

Un estudiante que salió de su casa en horas de la mañana, de este jueves 21 de abril, para acudir a su universidad fue víctima del robo de su celular, cuando se aprestaba a subir a un micro de transporte público.

“Estaba a punto de abordar el micro del 7mo Anillo, cuando de repente subieron dos mujeres y se pararon en la puerta, me obstruyeron el paso y disimularon hacer caer unas monedas, mientras que dos personas me sacaban el celular, por suerte no mi billetera”, relató la víctima del robo.