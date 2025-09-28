Dos violadores de menores son enviados a la cárcel con sentencia de 15 y 25 años

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, el Ministerio Público fundamentó en audiencia de juicio oral, que Mario CH.C., de 70 años y Santos C.R.P., de 20 años, son autores de los delitos de Violación, el primero en contra de una niña de ocho años y el segundo a una adolescente de 16 años, ante las pruebas contundentes, los Tribunales de Sentencia 1° y 3° Anticorrupción y Contra la Violencia Hacía las Mujeres de la ciudad de El Alto, emitieron sentencia de 25 y 15 años, respectivamente que deben cumplir en penal de San Pedro y Qalahuma.

“Durante las audiencias de juicio, los fiscales litigantes presentaron y fundamentaron las pruebas que se encuentran en el Ecosistema ROMA del Ministerio Público, como el certificado médico forense, informe psicológico, entrevista en Cámara Gesell, pericia en biología forense, entre otras que fueron valoradas por los Tribunales para condenar a los acusados y sancionar los delitos cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes”, señaló la autoridad.

En el primer caso el hecho se conoció el 4 de octubre de 2024, cuando los padres de una adolescente de 15 años, se enteraron que su hija había hecho ingresar a su enamorado a la casa, por lo que conversaron con ella para advertirle sobre los peligros de esa acción; sin embargo, la adolescente empezó a llorar y entró en una crisis nerviosa y contó que el año 2017, cuando tenía ocho años fue agredida sexualmente por su abuelo paterno en varias oportunidades, en su domicilio de la ciudad de El Alto, ante la revelación los padres denunciaron los hechos a las autoridades y el sujeto fue aprehendido, acusado y sentenciado.

En el segundo caso, cuando la menor de 16 años retornaba a su casa, fue interceptada por el exenamorado de su hermana y le dijo que la estarían buscando, cuando llegó a su domicilio de la ciudad de El Alto, el sujeto no le dejó cerrar la puerta e ingresó con ella a su habitación, le ofreció bebidas alcohólicas, después la agredió sexualmente, luego del hecho la víctima denunció el hecho y el sindicado aprehendido y sentenciado a cumplir su pena en Qalahuma, hasta que su edad lo permita y posteriormente cumplirá su pena en el penal de San Pedro.

