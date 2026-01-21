Drama en el Trópico: Familia huye a Cochabamba tras denunciar tortura y desalojo por sindicatos

Lo que inició como una disputa de herencia entre hermanos escaló a una tragedia humanitaria. Una familia completa se vio obligada a abandonar su hogar en el municipio de Villa Tunari, denunciando haber sido víctimas de violencia extrema y persecución por parte de dirigentes sindicales de la zona.

Un relato de terror y violencia

El padre de familia, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, relató entre lágrimas el calvario vivido. Según su denuncia, miembros del sindicato local lo interceptaron y lo sometieron a una golpiza brutal con el objetivo de obligarlo a renunciar a su propiedad.

"Me agarraron brutalmente, me enmanillaron con manilla metálica, me arrastraron, me pisotearon en el suelo... estaba junto con mi niña y a mi esposa también le dieron puñetes", detalló el afectado.

La víctima asegura que los actos de tortura se realizaron frente a su pequeña hija, en un intento de amedrentamiento para que la familia abandonara la zona de inmediato y desistiera de cualquier reclamo legal sobre sus tierras.

Viviendo a la intemperie

Tras escapar con lo poco que pudieron cargar para salvar sus vidas, la familia llegó a la ciudad de Cochabamba, donde actualmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Sin acceso a servicios básicos, la familia pasó las últimas noches pernoctando en la calle, específicamente en la ruta hacia Eterazama, sintiéndose "abandonados" por las autoridades.

La familia pide desesperadamente la intervención del Gobierno y de instituciones de Derechos Humanos. Su mayor deseo es recuperar su hogar y obtener garantías de seguridad, ya que denuncian que en el Trópico rige un "régimen de terror" impuesto por las dirigencias que sobrepasa el control policial.

"Ahorita estamos como abandonados", lamentó el hombre, quien teme que, de no haber justicia, su patrimonio se pierda definitivamente a manos de quienes lo expulsaron violentamente.

Mira la programación en Red Uno Play