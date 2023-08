Santa Cruz, Bolivia

En los últimos días, la ciudad de Santa Cruz ha sido testigo de un preocupante aumento en los precios de diversos insumos de la canasta familiar, afectando especialmente a las amas de casa que luchan por mantener sus gastos diarios. Entre los productos más impactados por este fenómeno se encuentra la cebolla, cuyo costo superó más del doble de su valor anterior.

En el mercado minorista Abasto, la cotización de la cebolla alcanzó una sorprendente cifra de Bs 100 por arroba (@), mientras que en semanas previas tenía un precio de solo Bs 25. El aumento fue progresivo, llegando a los 50, 60 y 70 bolivianos antes de alcanzar su pico actual.

“Está muy caro, está a 90 y 100 bolivianos la arroba, antes estaba a Bs 25 y Bs 30”, manifestó una vendedora. Por su parte una caserita señaló “a cien bolivianos dice que está la arroba, yo he comprado nomás diez bolivianos, antes llevaba media arroba o 6 libras y ahora no me alcanza”. “Antes la compraba a cuarenta bolivianos la arroba, o sea que ahora ha subido más de la mitad, llevaré la mitad de lo que llevaba antes”, dijo otra.