El infanticida de José Andrés ya fue ingresado al penal de Chonchocoro

La Paz, Bolivia

Al promediar las 17:30 horas llegó hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz, Ruddy Yáñez Villavicencio autor del infanticidio del menor José Andrés Serrudo.

Yáñez fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto tras someterse a una audiencia de procedimiento abreviado la tarde de ayer, jueves, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.

Durante su audiencia, el acusado relató como cometió el crimen el pasado 16 de junio en la localidad de Santa Fe, municipio de Santa Carlos al norte del departamento cruceño.

El hombre indicó que interceptó al menor al promediar las 06:00 de la mañana del día viernes, “me acerqué en mi moto para preguntarle a donde iba, a lo que el me respondió que al colegio. Le ofrecí llevarlo, pero el niño me dio que no se subía a motos desconocidas, fue en ese momento que le ofrezco los 20 bolivianos”, dijo.

El hombre lo convence y le pide que lo acompañe a su chaco para traer unos bidones de veneno. “Cuando íbamos en la moto pensé llevarme al niño al monte para abusar de él”. Yáñez cometió el abuso al llegar a la zona de la Tejería, tras ello decidió asfixiar al menor y posteriormente enterrarlo.