Bolivia

Este domingo, el expresidente Evo Morales vinculó al ministro de Justicia, Iván Lima, con el Estudio Jurídico “Lima y Asociados”, supuestamente contratado por una empresa privada para demandar al Estado boliviano en un juicio donde estarían en juego 35 millones de dólares. El bufete tendría una ganancia del 10%, que, según el líder del MAS, equivaldría a 10 millones de dólares en caso de ganar.

En ese sentido, Lima calificó de absurdas las afirmaciones de Morales, al calcular que el 10% de 35 millones de dólares son 5 o 10 millones de dólares. “Vaya a pasar clases de matemáticas señor Morales, siendo presidente 14 años esperaríamos que tenga mejor sentido su crítica y su posibilidad de argumentar. No la tiene”, declaró al señalar que prefiere hablar de cosas serias y no perder el tiempo respondiendo a una “persona que no quiere respetar la Constitución y lo ha demostrado siempre”.